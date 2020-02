A Siracusa c’è una forte voglia di fare impresa: oltre 400 nuove aziende in un anno

In Sicilia resta sempre forte la voglia di fare impresa. Secondo i dati relativi alla nati-mortalità, forniti dall’Ufficio studi di UnionCamere Sicilia, il saldo del 2019 resta positivo con +3.618 su un totale complessivo di imprese di 467.750, numeri che fanno registrare un netto aumento rispetto al 2018 quando erano 464.784. Infatti, nel 2019 si sono registrate 25.655 iscrizioni e 22.037 cessazioni. In testa alla speciale classifica per imprese registrate emerge Catania, seguono Palermo e Messina.

“I numeri sono molto confortanti – osserva il presidente di UnionCamere Sicilia Pino Pace – con un tasso di crescita di +0,78% della Sicilia, superiore al dato di riferimento per l’area geografica Sud e Isole +0,71%. Poi, a parte la provincia di Caltanissetta in cui si nota una frenata, abbiamo un andamento positivo in tutte le province della nostra Isola“.

Ecco tutti i dati per provincia: Trapani, 47.073 (+100); Palermo 98.305 (+1.144); Messina 62.184 (+638); Agrigento 40.347 (+279); Caltanissetta 25.453 (-95); Enna 15.093 (+166); Catania 103.333 (+857); Ragusa 36.947 (+127); Siracusa 39.015 (+402).

“Dai dati emerge che la forma giuridica maggiormente preferita è la società di capitale – spiega Santa Vaccaro, segretario generale UnionCamere Sicilia – con un tasso ricrescita di +4,42% che in tutte le province siciliane si attestano in terreno positivo, mentre le società di persone fanno registrare dati negativi nelle città siciliane, con l’unica eccezione di Enna”.