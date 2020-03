Altri due casi sospetti positivi di coronavirus in Sicilia, uno a Catania e uno a Ragusa

Altri due casi di coronavirus in Sicilia, uno a Catania e uno a Ragusa. Più un settimo in fase ancora di valutazione. Ma adesso è lite sui numeri dei casi di contagio in Sicilia.

Sei, come detto, per l’assessorato regionale alla Salute, nove invece per la Protezione civile nazionale.<em> “I dati sui casi positivi al Coronavirus della Sicilia, diffusi dalla Protezione civile nazionale, sono errati”,</em> afferma l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

“<em>Fino a oggi – prosegue – la Regione ha trasferito a Roma sei campioni e un settimo, anch’esso sospetto positivo, sarà inviato domani. Ci viene riferito che nel calcolo fatto a Roma, probabilmente, sono stati sommati i casi positivi con quelli guariti. Abbiamo aderito alla richiesta di uniformare la comunicazione, affidando ogni informazione a livello centrale, per questo auspico che si faccia maggiore attenzione, altrimenti torneremo a fare da soli”.</em>

Fidandosi di Palermo, quindi, ai tre casi già noti a Palermo e il quarto della cinquantenne catanese (risultata positiva a due tamponi ma per la quale si attenderebbe ancora un responso definitivo dall’Istituto Spallanzani), gli altri due casi di contagio sarebbero stati riscontrati uno ancora a Catania e l’altro a Ragusa. E il settimo è ancora sospetto, ma comunque non è siracusano.

La Regione Sicilia informa dal canto suo che complessivamente sono stati effettuati finora 291 esami su altrettante persone. Il dato riportato fa riferimento ai soli casi di sospetta positività per i quali è prevista la validazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.