Asili nido a Siracusa, aggiudicata la gara: entro fine gennaio possibile apertura

Aggiudicata la gara triennale per la gestione gli asili nido comunali. Il bando dal costo totale di circa 5 milioni di euro, pubblicato lo scorso settembre prevede tre lotti, da circa un milione 600 mila euro ciascuno, per le 7 strutture comunali di Siracusa. Il primo lotto, quello riguardante gli asili del Tribunale, di via Spagna e di via Cassia per un importo di un milione 643 mila euro circa è stato aggiudicato alla cooperativa sociale Vitasi che ha ottenuto un punteggio di 78,21 punti contro i 75,5 della cooperativa Amanthea.

Il secondo lotto, dall’importo di un milione 591 mila euro, è quello relativo agli asili nido di via Specchi e di via Basilicata. Anche in questo caso la coop Vitasi ha ottenuto il miglior punteggio, ma, poiché nel bando di gara era esplicitato che ogni cooperativa potesse aggiudicarsi un solo lotto, in questo caso ad aggiudicarsi la gestione delle due strutture è la seconda classificata, vale a dire la cooperativa Amanthea. Terza la cooperativa Orsa e quarta la coop. “Nasce un sorriso”.

L’ultimo lotto (dello stesso importo del precedente), in cui sono inclusi gli asili di via Regia Corte e di via Servi di Maria vede anche in questo caso come miglior punteggio quello della coop Vitasi, seguita da Amanthea, ma per il principio già spiegato il lotto è stato aggiudicato alla cooperativa “Nasce un sorriso”, terza classificata. Adesso, dopo la proposta di aggiudicazione del Rup bisognerà attendere i tempi tecnici, quantificati in circa 35 giorni, prima dell’avvio del servizio. Nessuna data certa, ma calendario (e previsioni ottimistiche) alla mano gli asili potrebbero prendere il via entro la fine del prossimo mese. Sempre al netto di ricorsi.

di Giulio Perotti