Asili nido a Siracusa, quattro offerte per i tre lotti messi a bando

Quattro società per tre lotti di gestione degli asili nido comunali. Alla scadenza dei termini del bando del Comune di Siracusa per l’affidamento di tre immobili da destinare ad asilo nido, sono state 4 le cooperative che entro i termini hanno presentato un’offerta. Un bando da 5milioni 185 mila euro per la durata di tre anni, con scadenza 30 giugno 2022, tempo scelto dall’amministrazione per consentire al gestore di “garantire un progetto educativo per un periodo pari alla frequenza di un bambino”.

Il primo lotto comprende i plessi di viale Santa Panagia (Tribunale) via Spagna e via Luigi Cassia per un valore di 1,643 milioni. Il secondo lotto è per via Specchi e via Basilicata (1,591 milioni) mentre il terzo è per via Regia Corte e viale Servi di Maria (1,591 milioni). Tutti per un totale di 96 posti per lotto. Una gara che oltre a prevedere l’inserimento della clausola sociale vede anche una serie di possibili penalità per i gestori in caso di disservizi o mancati adempimenti.

Adesso non resta che attendere tutti gli adempimenti tecnici, non ultimi la composizione della commissione che dovrà procedere alla valutazione delle offerte e alla congruità delle stesse. Soltanto dopo si potrà pensare all’apertura delle 7 strutture che verosimilmente non avverrà prima del prossimo anno.