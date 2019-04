Atletica, la solarinese Alessia Tuccitto conquista i campionati regionali toscani

Grande prestazione con il tempo di 35’24”.20, fatto registrare ieri a Grosseto in occasione dei Campionati regionali toscani dei 10.000m in pista, da parte della Solarinese Alessia Tuccitto. L’atleta siracusana allenata dal professor Pasquale Aparo e tesserata quest’anno per la Lammari (squadra Toscana), è stata particolarmente abile nel migliorare il proprio record personale di 1’23”. Un tempo che le ha consentito di far suo il titolo toscano e di confermarsi attualmente ai vertici nazionali nella specialità.