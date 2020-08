Attiva SiracusaCard, una carta unica per entrare nei siti culturali

Martedì 18 agosto alle 10.30 al Visitor Center di piazza Minerva la SiracusaCard numero 1 sarà consegnata al sindaco della città Francesco Italia dai promotori dell’iniziativa Civita Sicilia, associazione Proodo e Kairos. SiracusaCard è una carta unica in grado di permettere al turista di fruire di accessi nei siti culturali aderenti e di scontistica per altri. La decisione di riunire le attrazioni di Siracusa con un risparmio sui prezzi standard nasce da un’idea dei gestori dei siti, a cui si accede “gratuitamente” o attraverso sconti dedicati, per chi ha già acquistato la carta e ha una validità di 72 ore.

Lo stop dovuto alle difficoltà create dall’emergenza sanitaria ha comportato un ritardo nei tempi inizialmente previsti, ma dal 19 agosto turisti e viaggiatori potranno finalmente acquistare la Ccrd che consentirà di visitare e avere agevolazioni nei più importanti siti culturali della città.