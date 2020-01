Basket, tre atleti della CorAnt Rosolini nella rappresentativa provinciale “Aquilotti”

Mercoledì 15 gennaio a Siracusa si è tenuta la manifestazione provinciale Aquilotti indetta della Federazione Italiana Pallacanestro, all’interno della quale sono stati scelti i 12 mini-cestisti che hanno composto la rappresentativa provinciale “Aquilotti”, riservata agli atleti/e classe 2009 della provincia di Siracusa. La CorAnt Basket di Rosolini ha avuto come rappresentanti Carlotta Lantieri, Orazio Failla e Nicolò Sultana, energici atleti facente parte del gruppo Aquilotti allenato dall’istruttrice nazionale Cory Cataudella.

I rosolinesi hanno ben figurato suscitando il vivo apprezzamento degli istruttori presenti. Gli stessi atleti hanno poi proseguito l’esperienza, partecipando alla seconda tappa del torneo con la manifestazione regionale che si è tenuta domenica 19 gennaio a Ragusa e che ha visto la partecipazione di tutte le rappresentative provinciali della Sicilia Orientale: Ragusa, Siracusa, Catania, Messina e Enna. Bellissima esperienza vissuta dagli atleti della CorAnt Basket a Ragusa dove si sono potuti confrontare con le varie realtà cestistiche della Regione.

I mini-cestisti della CorAnt hanno messo in campo tutto l’impegno risultando grintosi e positivi in campo. A Carlotta, Orazio e Nicolò vanno i complimenti di tutto il Direttivo della CorAnt Basket, sicuri che in futuro riusciranno a raggiungere risultati ancora più eclatanti.