Calcio a 5, Assoporto Melilli vince e convince in trasferta contro Bisceglie

Vince l’Assoporto Melilli, ed è primo posto nel girone C di Serie A2, grazie al pareggio per 3-3 tra Cus Molise e Real Rogit.

Parte in sordina l’Assoporto che studia l’avversario e dopo 3 minuti coglie la traversa con Everton. Ma due minuti dopo va in vantaggio con Spampinato. E al 7′ arriva il raddoppio sempre con Spampinato. Dominio Assoporto e al 13′ arriva il 3-0 del redivivo Rizzo che taglia le gambe al Bisceglie. Un minuto dopo Bocci entra e segna per il momento 4-0 con cui si chiude il primo tempo.

Ripresa che vede il Bisceglie più intraprendente e che trova l’1-4 con Petrucci. Ma il Melilli ricomincia a macinare gioco e al minuto 8 la richiude definitivamente con Rizzo(doppietta), 30 secondi dopo tiro libero e gol di Bocci (doppietta). Poi Capitan Tarantola coglie la traversa al 13′. Tenue reazione Bisceglie che trova il 6-2 al 19′ con Marasa’. Nel finale sfiora il 7-2 Domenico Gianino fratello di Moreno oggi indisponibile (diventato papà). Finisce così con L’Assoporto primo in classifica che stacca il Cus Molise fermato sul 3-3 dal Real Rogit.