Calcio, Francofonte pronto all’esordio in Coppa Sicilia

Domani il Città di Francofonte scende in campo per il primo match di Coppa Sicilia. La partita si svolgerà a partire dalle 15,30 nello stadio Comunale di Francofonte. La compagine verde arancio affronterà il Calcio Belpasso. Sabato 28, invece, i ragazzi di mister Belluso affronteranno la prima trasferta per il debutto del campionato di Prima Categoria contro l’Asd Per Scicli Calcio.

“Quella di mercoledì sarà sicuramente una partita tosta. Il clima è carico. I ragazzi stanno aspettando con ansia il primo match e sono pronti a regalare nuove emozioni in campo. Invitiamo i tifosi ad accorrere in tanti e a far sentire tutto il loro sostegno”: dice il DS Angelo Carta quando parla della sfida casalinga di domani.

“Mercoledì debuttiamo con l’incontro di Coppa Sicilia, mentre sabato ci attende la trasferta per la prima di campionato”: afferma invece il presidente Nunzio Cunsolo. “Dopo un mese di preparazione, a cui hanno partecipato diversi ragazzi e in vista del primo incontro, abbiamo dovuto ridurre la rosa, perché sarebbe stata molto ampia. Ringraziamo di vero cuore i ragazzi che non sono stati inseriti nella rosa definitiva e che hanno preso parte agli allenamenti con impegno. Ci auguriamo – conclude – di svolgere un campionato sereno e pieno di soddisfazioni”.