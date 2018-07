Cani arsi vivi a Siracusa, il due agosto fiaccolata organizzata dalle associazioni animaliste

Una fiaccolata per i 5 cani arsi vivi nei giorni scorsi in zona Frescura, tra Siracusa e Floridia. Animalisti italiani Onlus, Attivisti nel cuore Italia, Confederazione Associazioni Animaliste Regione Sicilia, Earth, Enpa, Lida hanno organizzato per il 2 agosto una manifestazione in memoria delle vittime innocenti di traversa Frescura. Una “tragedia annunciata” per le associazioni animaliste. “Anime innocenti arse vive senza alcuna possibilità di salvezza, avvolti nelle fiamme o soffocati dal fumo senza scampo, perché legati a catena. Chiediamo tutti insieme che sia fatta luce sui recenti tristi accadimenti. Invitiamo i partecipanti a venire con il volto imbrunito dal carbone, quale simbolo dell’atroce sorte toccata a quegli Innocenti assassinati.”

La fiaccolatà si svolgerà in Ortigia e avrà un percorso relativamente breve. La fiaccolata, intitolata “Il silenzio degli innocenti” si terrà il prossimo 2 agosto con partenza alle 19 dal Tempio di Apollo. I manifestanti percorreranno poi corso Matteotti per arrivare in piazza Archimede prima di tornare al punto di partenza. Al termine del percorso verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime.