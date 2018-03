Canoa Polo, l’Ortigia perde la finale per il terzo posto: buone prove per le formazioni under

Una splendida giornata di sole ha accolto la scorsa domenica i polisti siciliani al Porticciolo di Ognina per la Coppa Sicilia 2018, manifestazione promossa dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Canoa Kayak che ha presentato tre diverse categorie: Divisione senior Maschile, Under 18 e Under 14.

La prima squadra dell’Ortigia, allenata da Maurizio Guerci, presentatesi rimaneggiata, non ha disputato la sua miglior performance perdendo la finale per il terzo posto per 3-6 contro il Cus Catania.

Le altre due squadre Under 14 e Under 18 maschile, seguite da Valerio Iacono, hanno disputato invece un’ottima coppa Sicilia, ottenendo rispettivamente un secondo e un terzo posto (la vittoria Under 14 l’ha spuntata la Polisportiva Canottieri Catania, per l’Under 18 invece la vittoria è andata allo Jomar Club Catania).

Nella Senior maschile si è imposta la Polisportiva Canottieri Ortea Palace, formazione Siracusana capitanata da Andrea Romano, portiere della nazionale italiana.

Prossimo appuntamento per i biancoazzurri il 14 e 15 aprile per la prima giornata di campionato di serie A1 “saremo sicuramente più preparati fisicamente e mentalmente– le parole dell’infortunato Iacono- e questa volta ci presenteremo al completo per conquistare subito la testa della classifica”.