Carlentini, “Raccontare la città”: giovedì appuntamento con l’Ucsi

Un aperitivo, un momento informale e cordiale, in carne e ossa, per presentare l’ultimo numero di Desk, la rivista trimestrale di cultura dell’informazione edita dall’Ucsi, l’Unione Cattolica Stampa Italiana, in una parola un AperiDesk: l’iniziativa è stata ideata in Friuli Venezia Giulia lo scorso anno e quest’anno su input della presidente nazionale Vania De Luca è sbarcato in Sicilia. Sarà affrontato il quarto tema che l’Ucsi nazionale ha pubblicato sulla rivista Trimestrale “Desk” “Raccontare la città”.

Desk, più libro che rivista — 130 pagine, 27 contributi di esperti del settore, una finestra sull’Europa e sul mondo —, vuol essere anche un’occasione per fermarsi, per darsi tempo, per confrontarsi, per esaminare le parole e imparare a sceglierle con cura, cosa che dovrebbero fare tutti, ma che per un giornalista è un dovere imprescindibile. Perché vanno pesate conformano il giornalista nel suo mestiere: le azioni non nascono mai da sole, nascono da una parola e prima ancora da un pensiero e i media hanno una responsabilità enorme nella tenuta della democrazia.

E quando si parla di media non si pensa solo alle strutture e agli strumenti, a ciò che Aristotele definirebbe l’arco, ma anche e soprattutto all’arciere e alla direzione da dare a ciò che l’arco vuole inviare: insomma, è ora di riscoprire la centralità della funzione del giornalista, che solo può interpretare e contestualizzare, strumento fenomenale, come ha dichiarato la presidente della Rai Monica Maggioni intervistata da Desk, “per distruggere sia l’informazione sensazionalistica che quella “in bianco e nero”, che cerca di ridurre la realtà a due dimensioni”.

La prima iniziativa in Sicilia, organizzata dalla sezione provinciale di Siracusa, si svolgerà a Carlentini giovedì 21 febbraio 2019, alle 18,30, nella sala conferenze del Circolo di Conversazioni. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Circolo di Conversazione e sostenuto da Bar Puglisi, Radio Una Voce Vicina inBlu e Copycenter dove, a partire dall’ultimo numero della rivista Desk dedicata a “Raccontare la città”, due giornalisti si confronteranno su alcuni temi della rivista con i sindaci del territorio a nord della provincia di Siracusa. L’appuntamento, sarà aperto con i saluti del consigliere nazionale Ucsi Salvatore Di Salvo che è anche presidente provinciale Ucsi Siracusa e del presidente del Circolo di Conversazione Fely Inserra. Relazioneranno il giornalista Orazio Mezzio, redattore del settimanale “Cammino” e il consigliere nazionale Ucsi Gaetano Rizzo. Interverranno i sindaci di Carlentini Giuseppe Stefio e Lentini Saverio Bosco.