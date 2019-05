Caterina Chinnici (Pd) in provincia di Siracusa: “Serve presenza forte e costante là dove si fanno le leggi europee”

“Credo nei valori che il Pd vuole rappresentare ponendo le persone al centro del progetto, e credo nell’idea di unitarietà che ha ispirato il segretario Zingaretti nella formazione delle liste, aperte a tutte le componenti. L’impegno per i diritti deve sempre essere una bussola, e in questo il gruppo Pd al Parlamento Europeo è riuscito spesso a fare la differenza”. Lo ha detto Caterina Chinnici, capolista del Partito Democratico alle elezioni europee 2019 nel collegio Isole (Sicilia-Sardegna), durante gli incontri del pomeriggio e della serata di ieri in provincia di Siracusa.

A Floridia, Carlentini (dove era presente anche una delegazione di Francofonte) e Rosolini gli appuntamenti promossi dai circoli Pd. A Floridia, in piazza Umberto, anche la visita fuori programma a un’iniziativa dei volontari della Misericordia.

“Dobbiamo dare rappresentanza forte ai nostri territori – ha aggiunto Caterina Chinnici – per convertire la condizione di insularità in opportunità e per incidere sui testi delle leggi europee che si formano nelle commissioni a Bruxelles, dove è necessario garantire una presenza costante e autorevole”.