Claudio Baglioni in concerto a luglio al Teatro Greco di Siracusa

Claudio Baglioni questa estate sarà a Siracusa per un concerto pop-rock sinfonico, che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note. “Un concerto di pop-rock sinfonico – spiega l’artista – che spazia dalle sonorità della grande orchestra classica con coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Un insieme, a volte sperimentale, che fonde i molteplici linguaggi musicali alla cui base ci sono 12 note: i 12 mattoncini con i quali riedificare, nei tre luoghi simbolo di bellezza e arte millenaria, una casa virtuale di musica e parole”.

È “Dodici note” il titolo del nuovo album dell’artista romano. Dopo le già annunciate 12 date a giugno alle Terme di Caracalla di Roma – in cui, per la prima volta in assoluto, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista – Claudio Baglioni il 17 luglio 2020 porterà il nuovo disco in una delle cornici più belle della Sicilia: il Teatro Greco di Siracusa. Sul palco, che l’artista ha calcato già nel 2004, 12 brani del suo nuovo album di inediti di prossima uscita.