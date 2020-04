Concessioni demaniali, si va verso la proroga al 2033

“Un altro passo decisivo per l’esenzione delle concessioni demaniali”. Soddisfazione è stata espressa da Guglielmo Pacchione e Gianpaolo Miceli, portavoce e coordinatore di CNA Balneari Sicilia, presenti ieri in audizione alla IV commissione dell’Assemblea regionale, in cui si sono discussi i dettagli dell’iter che porterà i concessionari a presentare istanza utile alla estensione al 2033 dei titoli concessori. La data ultima verrà posticipata al 31 agosto 2020 e il decreto assessoriale necessario per la presentazione delle domande è in via di emanazione.

“A breve – hanno dichiarato Miceli e Pacchione – si potrà presentare domanda per la proroga. Sarà una procedura semplificata e connessa a semplici autocertificazioni che darà finalmente respiro ad un comparto strategico impegnato ad affrontare una stagione difficilissima sulla quale, auspichiamo un rapido confronto con il governo regionale”.

Un sospiro di sollievo hanno tirato le imprese che gestiscono lidi e stabilimenti balneari sul demanio, che dopo la difficile situazione economica venutasi a creare a causa della diffusione del Covid19, hanno incassato in poche settimane la seconda bella notizia: la proroga dopo l’esenzione dal pagamento del canone 2020 di concessione demaniale marittima e l’abbattimento del 50 per cento nel 20121, previsti dalla finanziaria regionale.

Dopo l’esame della commissione Bilancio, il testo dovrà essere approvato dall’Aula.