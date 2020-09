Covid 19, due nuovi casi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore

Sono 77 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa i nuovi casi nell’ultimo giorno sono due. I casi nelle altre province sono invece così distribuiti: Catania 14, Messina 15, Ragusa 6, Enna 4, Caltanissetta 2, Palermo 17, Agrigento 7, Trapani 10.

Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4926. Non sono segnalati migranti. Attualmente ci sono 105 persone ricoverate in ospedale (+1) ma aumentano di due unità i pazienti terapia intensiva (15, +2 rispetto a ieri), 1.407 in isolamento domiciliare per un totale di 1527 positivi. I guariti sono 3110, 4 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289. Sono stati effettuati oltre 4700 tamponi, meno dei 5200 di ieri ma comunque un numero molto elevato.

Sul territorio nazionale è di 14 morti e 1.434 nuovi contagiati il bilancio delle ultime ore sul fronte Coronavirus, stando sempre ai dati diffusi dal ministero della Salute. I numeri sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 10 vittime e 1.370 positivi in più. In leggero aumento i tamponi: quasi 96mila contro 92mila. Nuovo aumento dei pazienti Covid in terapia intensiva: sono 150, 7 in più nelle ultime 24 ore. In crescita anche il numero dei ricoverati con sintomi (1.778, +18), quello delle persone in isolamento domiciliare (32.806, quasi mille in più) e degli attualmente positivi (34.734, anche in questo caso quasi mille in più). In Lombardia (+218) e Campania (+203) il maggior aumento di positivi di oggi. Solo la Valle d’Aosta non ha fatto registrare nuovi contagi. Sono i dati del ministero della Salute.