Covid 19 in provincia di Siracusa, salgono nuovamente i contagi: 42 in più nell’ultimo giorno

Sono 708 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia per un totale dall’inizio dell’emergenza di 19.033. Dieci le vittime per un totale di 459 e 244 i dimessi e guariti per un totale di 6386. Gli attuali positivi nell’isola sono 12.188 mentre i ricoverati con sintomi sono 787 e 111 quelli in Terapia Intensiva mentre 11.290 sono in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati sono 7.499. Per quanto riguarda la provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore si registrano 42 nuovi positivi per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.131. A Catania sono invece 173, a Messina 24, a Ragusa 99, nessuno a Enna, 9 a Caltanissetta, 80 ad Agrigento, 53 a Trapani e 228 a Palermo.