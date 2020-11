Covid 19, sono 91 i nuovi positivi in provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore

Sono 91 i nuovi casi di Covid a Siracusa e provincia nelle ultime 24 ore (1.862 in totale dall’inizio dell’emergenza). Il dato è riportato sull’ultimo aggiornamento del bollettino pubblicato dal ministero della Salute. In tutta la Sicilia i nuovi casi sono 1423 (su 9525 tamponi effettuati) per un totale di 28825 dall’inizio dell’emergenza a oggi.

Gli attuali positivi in tutta la Sicilia sono 19513, di questi 1157 gli ospedalizzati (dieci in più rispetto a ieri) e 159 in terapia intensiva (due in più di ieri). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 402 guariti (8684 in totale), bisogna registrare anche 34 nuovi decessi (628 in totale).

Nel resto delle province i casi di positività sono così suddivisi: Catania 292, Messina 157, Ragusa 292, Enna 40, Caltanissetta 47, Agrigento 62, Trapani 121, Palermo 321.