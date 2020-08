Covid 19, un nuovo positivo nelle ultime 24 ore in provincia di Siracusa

Un nuovo caso di positività al Covid-19 nelle ultime 24 ore nella provincia di Siracusa. È quanto emerge dal bollettino giornaliero appena emanato dal ministero della Salute. In totale sono 65 i nuovi casi di positività in tutta la Sicilia di cui ben 59 riscontrati nella sola provincia di Palermo. Oltre al singolo caso di Siracusa gli altri positivi sono stati registrati a Catania (tre in più rispetto a ieri), a Ragusa (+1) e a Messina (+1).

Per quanto riguarda il territorio nazionale nelle ultime 24 ore in Italia registrati 953 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale da inizio emergenza a 260.298. I decessi sono stati 4, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 35.441. Gli attualmente positivi sono 19.195, 757 in più rispetto a ieri. 65 i ricoverati in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. Il totale dei dimessi-guariti sale a 205.662, 192 in più in 24 ore