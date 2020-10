Covid in provincia di Siracusa, 15 nuovi casi in più rispetto a ieri

Sono 15 i nuovi positivi al Covid 19 in provincia di Siracusa rispetto a ieri mentre sono 695 i casi registrati in Sicilia su 5.193 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute.

Per quanto riguarda le persone ricoverate con sintomi sono 642, sono 95 quelli in terapia intensiva mentre 9.818 sono le persone in isolamento domiciliare. In totale in Sicilia la momento si registrano oltre 10 mila casi, per l’esattezza 10.555 per un totale di 16.897 dall’inizio dell’emergenza.

Questi i casi nelle altre province siciliane: 227 a Catania, 98 a Ragusa, 52 a Messina, 46 a Caltanissetta, 21 a Enna, 28 ad Agrigento, 194 a Palermo e 14 a Trapani.