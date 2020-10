Da Siracusa a San Vito attraverso sterrati e “trazzere”: chiusa la prima traversata in moto da Est a Ovest

Dall’idea di Giambattista Vicari “Quinta Piena” è nata la 1ª edizione della traversata in moto da Est ad Ovest con la collaborazione di un numeroso gruppo chiamato gli “Enduristi Cablatori Siracusani”. Si tratta per l’esattezza di 18 fuoristradisti che la mattina di venerdì 25 settembre sono saliti in sella alle proprie moto e hanno attraversato tutta la Sicilia, tagliandola in due fino a San Vito lo Capo, con una sola tappa al centro a Valledolmo (PA). Tutto ovviamente utilizzando vie non convenzionali tra sterrati, “trazzere” e quant’altro.

“Vorrei nominarvi tutti ad uno ad uno per ringraziari personalmente – dice Giambattista Vicari rivolgendosi ai partecipanti -, ma sarebbe troppo scontato, allora voglio dirvi che ogni uno di voi è stato indispensabile collaborando fattivamente e brillantemente per la riuscita della Prima Edizione Enduro della Transumanza. L’esperienza che ogni endurista ha sempre sognato e desiderato fare ma da sempre ardua e difficile da realizzare, quella di percorrere in moto da fuoristrada tutta la Sicilia da Est fino al lontano Ovest, ‘il Far-West de noiartri’ attraverso sterrati, regie trazzere, mulattiere e sentieri dimenticati. E’sempre stata considerata un’impresa unica nel suo genere. Panorami incredibili, percorso straordinario dai paesaggi mozzafiato“