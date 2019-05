Diminuiscono arrivi e presenze turistiche a Siracusa, il dato peggiore di tutta la Sicilia

Diminuiscono arrivi e presenze turistiche a Siracusa. Secondo l’Osservatorio Turistico della Regione (dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo) tra il 2017 e il 2018 la provincia di Siracusa registra un -7,2% in meno di arrivi e un -4,7% di presenze registrando 32.321 arrivi e 65.795 presenze in meno.

Il dato peggiore di tutta la Sicilia, dove Ragusa si avvicina alla provincia aretusea sfruttando un +13% sia di arrivi sia di presenze. Al momento Siracusa è la quinta provincia in Sicilia per presenze turistiche con 415.347 arrivi e 1.330.106 presenze. Messina è in testa (grazie soprattutto a Taormina) è seguita da Palermo, Trapani e Catania.