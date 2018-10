Domani a Siracusa la festa regionale di CasaPound

Si terrà domani a partire dalle 11 nella sala conferenze dell’Hotel Scala Greca di Siracusa la festa regionale di CasaPound Sicilia, intitolata Vesper. La data coincide con l’anniversario della marcia su Roma. Alla manifestazione sarà presente anche il segretario nazionale di CasaPound Simone Di Stefano.

“Tra i temi da affontare ci sarà quello dell’accoglienza, prendendo spunto dal libro pluripremiato ‘Popolo in fuga’ di Fabio Lo Bono – annuncia CasaPound in una nota – verrà presentata per la prima volta l’analisi tecnica sulla strage di Montagnalonga a cura del prof. d’Ingegneria Aerospaziale dell’Università di Palermo Rosario Ardito Marretta, che di recente ha depositato il proprio studio in Procura al fine di accertare la verità sul disastro aereo avvenuto nel cielo siciliano“.

Ampio spazio sarà poi riservato al rilancio agricolo-commerciale del Made in Sicily con il contributo del professore di Chimica degli Alimenti, Giacomo Dugo dell’Università di Messina, del docente esperto in Colture Erbacee Orazio Sortino e del primario di Dietologia Giuseppe Trovato del Policlinico di Catania.

“Al centro dunque la Sicilia, tra storia, politica, economia, salute e inchieste – conclude CasaPound – senza finanziamenti pubblici, con un’organizzazione basata sul volontariato degli aderenti. Anche questo sarà Vesper“.