Domenica a Solarino l’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”: circolo Anatroccolo e associazione “AttivaMente” contro i rifiuti

L’associazione AttivaMente di Solarino, grazie alla preziosa campagna di sensibilizzazione nazionale promossa da Legambiente “Puliamo il Mondo”, in collaborazione con il circolo Legambiente Anatroccolo di Solarino, organizza per domenica 11 novembre una giornata all’insegna della pulizia di alcuni siti della città.

In questo caso, il luogo scelto sarà il prolungamento di via Vittorio Veneto, nei pressi di piazza Vittime della Strada (piazza container) a Solarino, perennemente invaso dai rifiuti che, ancora, qualche “sporcaccione” si ostina ad abbandonare. Una chiamata alla partecipazione rivolta a tutti i cittadini, di qualsiasi età, che prenderà il via alle 9:30 per concludersi alle 12:30 – punto di ritrovo alle 9:30 proprio piazza Container.

Verranno forniti guanti, mascherine e tutto il necessario per la raccolta dei rifiuti. Sarà un momento di condivisione e anche di sensibilizzazione e non è necessaria alcuna ”strana” competenza: solo la voglia di fare qualcosa di utile per la città.

Alla fine della giornata, si potrà richiedere un coupon per l’acquisto delle zeppole nei bar che hanno aderito all’iniziativa.