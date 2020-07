Enzo Rindinella Vice Presidente regionale di Confcooperative Sicilia. Al termine del percorso assembleare, la prima seduta del nuovo consiglio regionale ha rinnovato gli organismi siciliani dell’organizzazione.

Per Enzo Rindinella, riconfermato nelle scorse settimane alla presidenza di Confcooperative Siracusa, dunque, un ulteriore riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto insieme alla sua squadra.

Il nuovo vice presidente regionale (ruolo conferito anche ad altri 4 rappresentanti siciliani) parla della nuova carica come di “un motivo di soddisfazione e stimolo per continuare a svolgere in modo sempre più incisivo l’attività di rappresentanza del movimento cooperativo che ha fatto di noi –prosegue il vice presidente regionale di Confcooperative Sicilia – il principale punto di riferimento per le cooperative del territorio, da quelle agricole a quelle sociali, lavorando insieme anche alle prospettive di sviluppo con tutti gli strumenti a disposizione e le idee per superare gli eventuali ostacoli”.