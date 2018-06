Firmata la convenzione tra Confindustria Siracusa e Unifidi imprese Sicilia

Unifidi Imprese Sicilia metterà a disposizione delle imprese associate a Confindustria Siracusa i propri servizi di consulenza in materia creditizia e di garanzia per l’accesso al credito bancario e per l’ottimizzazione dello stesso.

Unifidi Imprese Sicilia è un Consorzio Fidi che dispone di convenzioni attive per la prestazione di garanzia collettiva con tutti gli Istituti Bancari di livello nazionale e con i principali Istituti Bancari di rilievo regionale e sub regionale. Inoltre è un Consorzio Fidi riconosciuto da Medio Credito Centrale ai fini dell’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Le imprese associate a Confindustria Siracusa riceveranno gratuitamente un riservato Report Creditizio Sintetico e riceveranno indicazioni sulla articolazione delle fonti di approvvigionamento e sull’acquisizione di ulteriori linee di supporto finanziario destinate al sostentamento del ciclo aziendale e o di eventuali investimenti.

“Andiamo incontro agli interessi delle aziende associate – ha commentato il Presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona – istituendo un servizio utile e necessario per affrontare le necessità legate all’accesso al credito”.