Giornata di caldo anomalo anche a Siracusa, la colonnina di mercurio si ferma poco sotto i 25°

Giornata di caldo anomalo doveva essere e giornata di caldo anomalo è stata. Quella di oggi è stata una vera e propria giornata primaverile in Sicilia così come in altre regioni d’Italia. Un tempo primaverile ha condito questo martedì di metà febbraio con temperature che a Siracusa hanno toccato i 24.8 gradi centigradi.

Una temperatura che colloca il capoluogo aretuseo poco fuori dal podio, guidato da Paternò (25.8 °C), seguita da Catania (25.6 °C) e Lentini con 25.5 gradi. Subito dopo Riposto (25.3), Lascari (25.1) e appunto Siracusa. Ma il caldo anomalo non ha risparmiato nessun angolo della Sicilia visto che a Palermo la colonnina di mercurio si è fermata sui 23°, mentre a Enna Caltanissetta sono stati toccati rispettivamente i 24 e i 22 gradi.

Come spiegano gli esperti de “Il meteo.it” questa fase climatica davvero anomala comincerà ad attenuarsi da mercoledì insieme alle miti correnti sud-occidentali. Tuttavia, per i giorni successivi, non sono certo attese ondate di freddo e le temperature, nonostante un calo di qualche punticino, continueranno a viaggiare su livelli ancora ben distanti dalla norma e ciò a causa soprattutto della continua ingerenza dell’alta pressione in sede mediterranea.