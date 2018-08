Golf, Uskids Venice Open. Bronzo per Federico Randazzo

Nei giorni 16-18 agosto si è svolta presso il Golf Club Della Montecchia (vicinoPadova) la Venice Open 2018 organizzata da USKids.

Federico Randazzo del Golf Club Monasteri di Siracusa è stato l’unico rappresentante della Sicilia a partecipare a questa gara internazionale nella categoria under 10.

Tre giorni di gara, non facili da sostenere per un giovanissimo di dieci anni, non hanno comunque intimorito l’atleta siracusano che con i suoi risultati di 73, 76 e 75 dell’ultimo giro ha messo l’ipoteca sul terzo posto della gara.

Primo degli italiani e dietro ad un Olandese ed un francese, Federico Randazzo è l’atletai punta della Mediterranea Golf Academy del Maestro Marra, una fucina di giovani talenti che stanno crescendo bene, un patrimonio di agonisti pronti ad andare oltre i confini nazionali.

La determinazione c’è, le capacità ci sono, le competenze tecniche sono affidate al maestro Marra. Il futuro non è lontano

Nella foto della premiazione Federico Randazzo è il primo da sinistra