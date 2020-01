Granata su Ciclopica e Progetto Siracusa: “non mi dimetto. In caso di processo il Comune sarà costituito in giudizio”

“Le affermazioni del Procuratore Scavone sulla presunta non autenticità delle Opere di Giacometti esposte nella Mostra di Arte Plastica “Ciclopica”, se dovessero essere confermate con un rinvio a giudizio e con l’apertura di un dibattimento penale verso i soggetti responsabili della Società organizzatrice “Sicilia Musei” o verso i curatori e i proprietari delle Opere, troverebbero certamente il Comune di Siracusa costituito in giudizio per il ristoro dei danni di immagine alla Città di Siracusa che l’evento ha provocato”

A dirlo è l’assessore alla Cultura e alla Legalità, Fabio Granata che replica così a quanto emerso stamattina sul quotidiano “La Sicilia” in merito alle due opere sequestrate durante la mostra Ciclopica e tutt’ora oggetto di indagine. Allo stesso tempo l’assessore comunale replica anche a Progetto Siracusa che stamattina, proprio alla luce delle parole del Procuratore aggiunto, è tornata alla carica chiedendo nuovamente le dimissioni di Granata.

“Per quando riguarda la vacua e già sentita litania da parte di alcuni movimenti civici – ancora l’assessore Granata -, lividi come sempre e mossi da rancore e frustazione, non la ritengo meritevole neanche di una replica, tanto è basata sul nulla cosmico. Da anni mi occupo di politiche culturali e ho sempre avuto le idee molto chiare sui metodi e sulla trasparenza delle procedure: stiano sereni e si rassegnino.”