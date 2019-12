I Booda e la siracusana Federica secondi a X Factor: vince Sofia

È Sofia Tornambene è la vincitrice di X Factor 2019. Kimono – così si fa chiamare la ragazza, 16enne originaria di Civitanova Marche – ha regalato la gioia della vittoria al suo giudice Sfera Ebbasta, che ha concluso quindi con una medaglia d’oro la sua prima esperienza nel talent show. La concorrente ha convinto pubblico e giuria, soprattutto con il suo inedito, scritto da lei stessa: A domani per sempre.

La grande beffa è stata per Samuel, il primo giudice della storia di X Factor Italia riuscito a condurre ben due suoi concorrenti in finale. Per di più, sul podio. Alla fine, i Booda si sono fermati alle spalle di Sofia: il trio composto dalla siracusana Federica Buda con Martina e Alessio è arrivato al secondo posto, poi il duo romano dei La Sierra, arrivato terzo, e Davide Rossi, il concorrente della squadra di Malika Ayane che abbandona la gara alla prima manche.