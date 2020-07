Il centroboa della nazionale Aicardi positivo al Covid: tamponi per compagni, staff e Ortigia di pallanuoto

Il pallanuotista Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco, è ricoverato all’ospedale di Albenga per Covid-19. Il giocatore, che fino a pochi giorni fa si allenava a Siracusa con il “Settebello”, prima di qualche giorno di permesso concesso a tutti gli atleti da coach Campagna, come confermato dal suo club, “ha la febbre ma sta bene”.

Aicardi aveva lasciato una decina di giorni fa il ritiro della nazionale in corso in Sicilia per un problema alla spalla. Nello specifico il centroboa azzurro ha lasciato Siracusa il 7 mattina e nei giorni successivi è stato sottoposto ad accertamenti medici prima a Savona, poi a Milano. E in base a una prima ricostruzione l’atleta, che ha avuto i primi sintomi febbrili il 12 luglio scorso, avrebbe contratto il virus in liguria.

Solo ipotesi al momento, ma nulla lascerebbe intendere che vi possa essere stato un contagio per i compagni di nazionale, per i giocatori dell’Ortigia o per tutti gli utenti della Cittadella che nelle settimane precedenti hanno avuto contatti con l’atleta azzurro o abbiano fatto attività natatoria alla “Caldarella”.

Ad ogni modo, per pura precauzione stamattina atleti e staff sia del Settebello – ancora a Siracusa – sia dell’Ortigia, che nei giorni scorsi hanno disputato un’amichevole con la nazionale e che comunque in queste settimane di ritiro hanno condiviso spazi e allenamenti, sono stati sottoposti a tampone per scongiurare qualunque ipotesi. Al momento, visto anche che nessuno presenta alcun sintomo, traspira ottimismo, ma per poter fugare ogni dubbio si attende l’esito degli esami che dovrebbe arrivare il serata.

