Il Covid19 frena in provincia di Siracusa, nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo caso di Covid 19 in provincia di Siracusa rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute che per quanto riguarda la provincia aretusea vede finalmente segnare lo 0. In totale Sono 54 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il totale di persone attualmente positive in Sicilia, dunque, sale a quota 1.252. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 4.487, mentre si registra una sola vittima, con il numero di decessi che sale a 288. Le persone attualmente ricoverate con sintomi sono 81, dei quali 12 in terapia intensiva. Sono 1.159, invece, le persone in isolamento domiciliare mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 2.947 (+28).

I 54 nuovi casi sono cosi’ distribuiti: 19 in provincia di Palermo, 19 in provincia di Trapani, cinque in provincia di Ragusa, quattro in provincia di Catania, tre in provincia di Agrigento, due in provincia di Caltanissetta e due in provincia di Messina.

Per quanto riguarda il territorio nazionale è di 10 morti e 1.397 nuovi contagiati il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Numeri in crescita rispetto a ieri, quando si erano registrati 1.326 positivi e 6 decessi. In calo i tamponi, a quota 92mila, circa 10mila in meno rispetto al picco record di ieri. Nuovo balzo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia a causa del coronavirus: sono aumentati di 11 in 24 ore, portando il totale a 120.