Il Ponte sullo Stretto inserito nel Piano straordinario infrastrutturale. Musumeci: “finalmente”

“Finalmente il Ponte sullo Stretto di Messina assume una rilevanza strategica per le infrastrutture da parte di tutte le regioni italiane”. Lo dice soddisfatto il governatore Nello Musumeci, commentando la decisione della Commissione Affari finanziari della Conferenza della Regioni che, su proposta di Sicilia e Calabria, ha inserito il progetto del Ponte nel Piano straordinario di infrastrutturazione nazionale, già depositato alla Commissione Bilancio del Senato per essere discusso nell’ambito dell’iter di conversione del cosiddetto “Decreto agosto”.

Alla riunione della Conferenza ha partecipato il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao.

Eppure solo qualche settimana fa si parlava di in tunnel sottomarino anziché un ponte per lo Stretto di Messina. L’idea veniva dal viceministro delle infrastrutture e trasporti Giancarlo Cancelleri e svelata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è una struttura sottomarina. Un’ipotesi già scartata in passato, anche per la sismicità dell’area e per le forti correnti, ma su cui il Governo sembrava intenzionato a fare sul serio tanto da presentare la proposta in sede di Recovery Fund.

L’ipotesi già emersa in passato era stata scartata per una serie di criticità che permangono tutt’oggi: si tratta della “zona altamente sismica e il problema delle correnti marine molto forti”, oltre alla profondità. Inoltre, avvertono i geologi, c’è un sistema di faglie, responsabili del terremoto del 1908. Adesso torna in auge il ponte.