Salgono a 9 i casi di contagio da Coronavirus a Siracusa. L’ultimo a Noto.

Cinquantatre persone ricoverate (di cui due a Siracusa) e 97 in isolamento domiciliare. Quattro quelle clinicamente guarite e due i decessi. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle 12 di oggi (sabato 14 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Una leggera crescita rispetto a ieri, quando si registravano 44 ricoveri e 82 casi in isolamento. Ma aumentano anche le guarigioni passate da due a 4.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.100, sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 156 campioni (26 più di ieri).