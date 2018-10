Intimidazione all’onorevole Fava, la solidarietà dei sindaci di Siracusa e di Pachino

Questa mattina, una busta contenente un proiettile calibro 7,65 è stata recapitata al presidente della Commissione regionale antimafia Claudio Fava. A seguito dell’accaduto, la Digos ha già provveduto al sequestro della busta e ad avviare le indagini.

Il sindaco, Francesco Italia, esprime solidarietà personale e della città al presidente della Commissione antimafia dell’Ars, Caludio Fava, vittima, ha detto, “di un gravissimo atto intimidatorio. La sua storia personale e pubblica – ha aggiunto il sindaco Italia – non lascia spazio a dubbi sul fatto che l’impegno dell’onorevole Fava contro la criminalità e il malaffare andrà avanti con sempre maggiore determinazione. Resta la gravità di un gesto che deve spingere tutti, dentro e fuori le istituzioni, a non abbassare la guardia e a non perdere di vista le priorità della nostra terra sul fronte della sicurezza e dell’ordine pubblico. Chi vive in Sicilia e si spende per la legalità conosce bene quali sono le vere emergenze al di là dei messaggi contraddittori e fuorvianti lanciati in questa fase storica”.

“Massima solidarietà all’uomo, al deputato e al simbolo di una lotta aspra e radicale alla mafia – ha dichiarato il sindaco di Pachino, Roberto Bruno – un vile gesto da condannare tutti i siciliani devo fare quadrato attorno alla figura di Claudio e a ciò che ha rappresentato, e continuare a rappresentare il suo impegno politico e culturale, sia dentro che fuori le istituzioni, per la nostra terra che ha bisogno di ribadire i principi dell’antimafia”.