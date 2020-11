La Sicilia “zona arancione”, Razza: “oggi confronto con l’istituto superiore di sanità”

Non si placano le polemiche del governo regionale nei confronti del premier Conte dopo l’inserimento della Sicilia nell’ultimo Dpcm (i cui effetti prenderanno il via domani) tra le regioni con criterio “arancione”. Se per il governatore Musumeci la scelta del governo nazionale di relegare la Sicilia a “zona arancione” appare “assurda e irragionevole”, di certo non sono più tenere quelle dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza che per stamattina ha annunciato un confronto con il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità per avere chiarimenti sulle decisioni intraprese dal Governo centrale. “Leggo sulla stampa farneticazioni (qualche volta strumentali, qualche altra dettate dalla voglia di fare polemica a tutti i costi) – dice Razza – in ordine all’occupazione dei posti letto in Sicilia”. E per questo l’assessore regionale alla Salute ha pubblicato il report riferito al 24 e 25 ottobre scorso, quello preso in considerazione dall’Iss per la determinazione delle tre fasce di rischio. “Come vedete – prosegue l’assessore – i nostri indici di occupazione erano ben al di sotto della soglia di allerta. E, riferendosi i dati alla scorsa settimana, essi non tengono neppure in considerazione il piano approvato dal Comitato tecnico scientifico che li aumenta ancora di più. Sono fatti, non analisi.”

Duro affondo anche dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè secondo cui, dietro la classificazione delle varie regioni a pesare non sarebbero stati gli indici presi in considerazione dall’Istituto superiore della Sanità, ma solo una sorta di “calcolo” politico. “Non lo voglio neanche pensare che Lazio e Campania – dice Miccichè – siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo nazionale. E, quindi, non voglio neanche credere che si tratti di marchette sulla pelle dei siciliani. O c’è stato un palese errore, o qualcuno dovrà spiegarci perché le regioni più colpite dal Covid sono quelle meno colpite dalle decisioni del governo. Conte questa volta venga in tv per spiegarci i veri motivi per cui ha deciso di fare morire la Sicilia”.

Di contro i parlamentari regionali del Partito Democratico spalleggiano (ovviamente) la scelta del governo Conte, attribuendo tutte le responsabilità a Musumeci e alla Giunta Regionale.

“Il Governo nazionale ha adottato scelte dolorose sulla base di dati oggettivi ed evidenti che in Sicilia, ahimè, testimoniano ‘un elevata trasmissione dell’epidemia non gestibile in modo efficace con misure locali’. Non solo, ma in base all’analisi dei dati resta alta la probabilità di un escalation nei prossimi 30 giorni”. Dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.

“È evidente quindi l’inadeguatezza e l’incapacità della Regione – prosegue – di gestire l’emergenza covid. Dispiace che, ancora una volta, il governo Musumeci continui con il gioco dello scaricabarile, in una perenne campagna elettorale, mentre sarebbe stato necessario adeguare per tempo – conclude – la rete dei posti letto, delle strutture sanitarie e incrementare il personale necessario ad affrontare l’emergenza coronavirus”.

Gli fa eco il capogruppo all’Ars del Pd, Giuseppe Lupo, secondo cui “la Sicilia è area arancione perché, pur avendo meno ammalati Covid di altre regioni area gialla, non ha un numero adeguato di posti letto di terapia sub-intensiva e intensiva per garantire le cure necessarie. Se Musumeci avesse utilizzato il periodo estivo per adeguare le strutture sanitarie la Sicilia sarebbe area gialla. È surreale che Musumeci, inadeguato e irresponsabile, pensasse qualche giorno fa di derogare alle restrizioni del Dpcm. Se non ci fossimo opposti sarebbero esplosi i contagi e la Sicilia sarebbe area rossa“