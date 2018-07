La star di “Sex and the City” Sarah Jessica Parker a Marzamemi, continuano le vacanze vip a Siracusa

Sarah Jessica Parker anche quest’anno ha scelto di trascorrere le vacanze nel Belpaese. Come riferisce il Messaggero, dopo Portofino, la star di “Sex and the City” è stata avvistata a Marzamemi, e chi l’ha riconosciuta, nonostante cappello e occhiali da sole, non ha potuto fare a meno di scattare un selfie e di pubblicarlo sul suo profilo Istagram.

Qualche giorno fa i paparazzi l’hanno sorpresa sulla terrazza di un hotel in Liguria in costume da bagno. La “Carrie Bradshaw” della serie ha documentato le sue vacanze sui social soffermandosi su terrazzi, panni stesi, gatti al sole e cibo. “Italia deliziosa, pomodorini freschi e basilico”, ha scritto in un post dimostrando di apprezzare le prelibatezze italiane.

Sicilia terra di vip, quindi, uno dietro l’altro in vacanza nell’Isola. Qualche giorno fa alla Marina è stata avvistata la cantante e attrice afro americana Beyoncé, nei giorni scorsi a Siracusa a bordo dello yacht Kismet, affittato per l’occasione. Lo scafo, un gigante del mare da circa 80 metri che nasconde al suo interno ambienti di grandissimo prestigio, è poi salpato in direzione Panarea.

La provincia di Siracusa è meta, quindi, di un’altra star statunitense… e intanto alle Eolie c’è Will Smith, l’attore e produttore cinematografico in questi giorni è nell’arcipelago del Messinese con la famiglia per godersi qualche giorno di vacanza a bordo di un panfilo.