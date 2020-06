L’Asp di Siracusa riavvia le attività di screening oncologico di I livello

L’Asp di Siracusa riavvia da oggi gli esami di I livello del programma di screening oncologico per la prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon retto. Il riavvio del programma rientra nell’ambito delle azioni, così come disposto dall’assessorato regionale della Salute tenuto conto dell’attuale andamento dell’epidemia da Covid-19 in Sicilia, per il progressivo ripristino delle attività assistenziali che negli ultimi due mesi sono state erogate solo in emergenza-urgenza e non differibili per ridurre il rischio di contagio.

L’attività riprende con una organizzazione che terrà conto dell’esigenza di operare in completa sicurezza, sia per gli operatori che per gli utenti, seguendo le raccomandazioni emanate dall’Osservatorio nazionale Screening per la riapertura dei programmi di prevenzione.

In particolare, saranno adottate idonee misure di protezione e di prevenzione, incluso il pre triage telefonico, autocertificazione, distanziamento fisico negli ambulatori e sanificazione degli ambienti.

Nei mesi di giugno e luglio gli utenti saranno invitati telefonicamente e prenotati secondo un’agenda già predisposta dagli operatori, che terrà conto del distanziamento fisico in modo da gestire in sicurezza le sale d’attesa. Sarà data priorità agli utenti che avevano già ricevuto una lettera d’invito ma il cui esame era stato sospeso per l’emergenza COVID-19.

Per informazioni e prenotazioni:

Pap-test : 0931 484332-724487 martedi e giovedi dalle ore 8.30 alle ore 10.00

Colon retto: 0931 484177 mercoledi e venerdi dalle ore 10.30 alle ore12.30

Mammografia: 0931 724480/724481/724482 (Siracusa), 0931 890455/456 (Noto) dal lunedi al venerdi dalle ore 12.00 alle ore 13.00