Le Figaro conquistata da Palazzolo e Siracusa: “turismo di ritorno, una grande risorsa per la Sicilia”

Turismo sempre più internazionale a Palazzolo. In visita al paese Isabelle Schmitz, Michel Jaeghere, Geoffroy Caillet, giornalisti del giornale francese Figaro, che scriveranno un dossier di 160 pagine sulla Sicilia, che uscirà in Francia nel mese di maggio.

Accompagnati dalla guida Alessandra Pantano hanno visitato Siracusa e Palazzolo, accolti dalla professoressa Francesca Gringeri Pantana al Museo dei viaggiatori, ammirato il parco archeologico e i Santoni. Il direttore di redazione Michel Jaeghere è rimasto estasiato dalla zona archeologica palazzolese. Lena, i suoi figli John e Carole, invece sono invece turisti americani arrivati con un tour operator per un turismo “di ritorno” o “delle origini”.

Hanno visitato la Chiesa di San Sebastiano dove i genitori di Lena si sono sposati prima di emigrare negli Stati Uniti nel 1920, il cimitero monumentale, i luoghi dell’infanzia e un laboratorio di cucina con Alessia Liistro.

“Quello rappresentato dagli italiani residenti all’estero – commenta l’assessore al turismo Maurizio Aiello – e dai loro discendenti, in futuro sarà una risorsa: basti pensare ai tanti siciliani nel mondo, un flusso che l’Enit ha stimato in 80 milioni di persone. Stiamo lavorando per creare percorsi e contatti con i palazzolesi nel mondo che sono gli ambasciatori del nostro brand legato al barocco, alla cucina tipica, alle tradizioni popolari come le feste religiose”.