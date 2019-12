Le Iene a Rosolini, Ismaele La Vardera intervista il deputato Pippo Gennuso

Una troupe de “Le Iene” avvistata oggi a Rosolini per intervistare il deputato regionale Giuseppe Gennuso. L’inviato della trasmissione di Italia1, Ismaele La Vardera, ha infatti intercettato in via Trento il deputato regionale iscritto al gruppo “Ora Sicilia”, presumibilmente per rivolgergli alcune domande sull’interrogazione parlamentare che lo stesso, insieme con altri colleghi dell’Ars ha rivolto per chiedere di indagare sulle vicende che hanno portato all’assegnazione della scorta al giornalista Paolo Borrometi.

Un’interrogazione che strada facendo ha perso alcune firme, ma non le polemiche che la circondano con il senatore Mario Michele Giarrusso che nei giorni scorsi ha pesantemente accusato sia il presidente della commissione, Claudio Fava, sia tutti i suoi componenti. Gennuso, già noto per diverse vicende giudiziarie, che probabilmente l’inviato di Italia1 snocciolerà nel proprio servizio, ma per averne certezza bisognerà attendere la messa in onda.