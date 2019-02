Lentini, controlli della Finanza nella discarica Sicula: bloccato il conferimento rifiuti

La Guardia di Finanza di Catania dal primo pomeriggio si trova all’interno della maxi discarica di Lentini. Una presenza, quella degli uomini delle Fiamme Gialle all’interno dell’impianto della famiglia Leonardi, che ha di fatto bloccato il conferimento dei rifiuti indifferenziati e organici sia per il Comune di Siracusa e della sua provincia, sia per quelli del catanese.

Tutti i mezzi hanno trovato i cancelli chiusi e ricevuto l’ordine di tornare indietro e adesso i comuni stanno cercando una soluzione tampone in attesa di capire cosa stia succedendo in quella che a oggi è l’impianto più grosso della Sicilia.

La discarica e l’impianto di compostaggio al momento non sono oggetto di alcun provvedimento giudiziario e non sono sotto sequestro ma è in corso un’ispezione amministrativa.

Domani si registrerà un ritardo pressoché certo nella raccolta dei rifiuti, in attesa anche di comprendere l’esito della verifica delle Fiamme Gialle.

di Luca Signorelli