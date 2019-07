L’ex comandante della Guardia Costiera di Siracusa Luca Sancilio al comando della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia

Da questa mattina, dopo quasi sette anni, la Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia è nuovamente retta da un Ammiraglio. Luca Sancilio, Direttore Marittimo nonché Comandante del porto di Trieste, ha infatti indossato dalla data odierna i gradi di Contrammiraglio del Corpo delle Capitanerie di porto.

L’Ammiraglio comanda l’Autorità Marittima giuliana, e quello che è diventato il primo porto commerciale italiano, dall’aprile del 2016. Nato a Pescara, di madre abruzzese e padre molfettese, si è laureato con lode in Giurisprudenza a Roma nel 1983; entrato in servizio quale Ufficiale di complemento nel 1985, è poi passato in servizio permanente l’anno successivo.

Prima di Trieste Sancilio ha comandato le Capitanerie di porto di Siracusa, Termoli e Anzio; ha prestato servizio di prima nomina, in precedenza, nella sede di Pescara. Numerosi gli incarichi anche a Roma, sia al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per sette anni presso l’Ufficio Legislativo) che allo Stato Maggiore della Marina.

L’Ammiraglio Sancilio è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; ha ottenuto inoltre la Medaglia Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare, la Medaglia al Merito di lungo comando (15 anni), la Croce d’Oro con stelletta per anzianità di servizio superiore ai 40 anni. E’ anche Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro e Cavaliere di merito con Placca del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.