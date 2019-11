“Made in Sicily e difesa fitosanitaria: stati generali su arancio, limone, olivo, pomodoro”: venerdì convegno a Siracusa

Il prossimo venerdì 22 novembre avrà luogo, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Siracusa, al primo piano, il convegno “Made in Sicily e difesa fitosanitaria: stati generali su arancio, limone, olivo, pomodoro” un momento formativo e informativo rivolto al mondo agricolo ideato dal presidente del Consorzio, Michele Salvatore Lonzi, e curato da Vincenzo Vacante, fra i massimi esperti europei di entomologia agraria, entomologia generale e acarologia, e presidente del Comitato scientifico del Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP.

Il convegno di venerdì 22 rappresenta il primo contributo tecnico che il Consorzio mette a disposizione della compagine sociale, e più in generale del comparto agricolo del Sud Est, in apertura della campagna agrumicola 2019/2020, che vede la base associativa crescere ancora, rinforzata da una costellazione di realtà artigiane e industriali che chiedono solo il Limone di Siracusa IGP per realizzare una moltitudine di prodotti semilavorati e finiti nei settori alimentare, cosmetico, e profumiero.

I posti, limitati, possono essere riservati su prenotazione fino a esaurimento, con prelazione ai soci del Consorzio, a mezzo posta elettronica esclusivamente a info@limonedisiracusa.org.

L’accesso avverrà dall’ingresso principale della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia – Sede di Siracusa (Largo Caravaggio 1 – il piazzale antistante Porta Marina, in Ortigia), fra le ore 13.45 e le ore 14.45 di venerdì 22 novembre 2019, con accreditamento al primo piano nello spazio adiacente alla sala conferenze.