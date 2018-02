Migranti a Siracusa, la Prestigiacomo: “preoccupante la tensione a Belvedere, il fenomeno va gestito”

Siracusa, sulla questione migranti, e sui recenti episodi di tensione verificatisi a Belvedere , interviene Stefania Prestigiacomo, deputato nazionale uscente e candidata nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. La Prestigiacomo parla di un fenomeno che va gestito, a differenza di quanto fatto fin qui da una “sinistra incapace e imbelle. Gli episodi di tensione fra immigrati e residenti che sono state denunciati a Belvedere – prosegue – sono preoccupanti in una terra, il siracusano, dove da anni vengono ospitati i migranti senza che ciò abbia mai dato adito a particolari problemi. La Sicilia orientale ha dato prova in questi anni di straordinaria generosità e umanità nell’accogliere migliaia di disperati sbarcati sulle nostre coste o giunti nei nostri porti. Sensibilità e solidarietà che non ha trovato risconto in altri paesi europei. I muri non ci piacciono, ma il fenomeno va gestito, ed è quello che la sinistra ha dimostrato di non saper fare, mostrandosi lassista e imbelle. Occorre evitare lo scontro nelle nostre città. Per farlo ci vuole più fermezza su tema immigrazione. Ci vuole un governo di centrodestra.