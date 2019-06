Nuoto, Leonardo Saccuzzo al Trofeo delle Regioni

Al via la consueta manifestazione natatoria a carattere nazionale XXIV Trofeo delle Regioni di Nuoto Esordienti A, in corso a Scanzano Jonico (MT) in Basilicata dal 28 al 30 giugno 2019. L’emergente atleta, Leonardo Saccuzzo, del T. C. Match Ball di Siracusa delle sorelle Sabrina e Paola Cortese, è stato convocato per far parte della rappresentativa siciliana composta da 10 atleti, 5 femmine e 5 maschi. L’emergente nuotatore allenato da Marco Lappostato, Salvo Massara e Oriana Burgio, è impegnato nelle gare dei 200 farfalla e 200 misti.

I giovani talenti di ogni regione trascorrono così tre giornate all’insegna del divertimento e dello sport inteso come mezzo ludico e aggregativo. Per questo motivo il Comitato Organizzatore, con il parere favorevole del Settore Nuoto Nazionale, ha proposto per queste giovani fasce d’età, oltre alle gare in programma, delle staffette in notturna dove 25 formazioni, composte da otto atleti, 4 femmine e 4 maschi, sorteggiati fra tutte le regioni.

“Questa convocazione non mi rende diverso da prima – commenta Leonardo Saccuzzo – ma mi rende più forte mentalmente, grazie soprattutto ai miei coach. Voglio ringraziare loro ma anche me stesso perché ho fatto tanti sacrifici, questa è la mia prima esperienza fuori e sono sicuro che mi permetterà di andare più avanti e reagire alle difficoltà”.