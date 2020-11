Nuovo balzo di positivi al Covid in provincia di Siracusa: 152 in più rispetto a ieri

Sono 152 i nuovi casi di Covid a Siracusa e provincia nelle ultime 24 ore (1.771 in totale) e probabilmente a influire sulla casistica sarà l’alto numero di positivi al centro riabilitativo Sant’Angela Merici (61 su 62). Il dato è riportato sull’ultimo aggiornamento del bollettino pubblicato dal ministero della Salute. In tutta la Sicilia i nuovi casi sono 1322 (su 9497 tamponi effettuati) per un totale di 27402 dall’inizio dell’emergenza a oggi.

Gli attuali positivi in tutta la Sicilia sono 18526, di questi 1147 gli ospedalizzati e 157 in terapia intensiva (nove in più rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore si registrano anche 389 guariti (8282 in totale), bisogna registrare anche 25 nuovi decessi (594 in totale).

Nel resto delle province i casi di positività sono così suddivisi: Catania 292, Messina 99, Ragusa 117, Enna 20, Caltanissetta 23, Agrigento 2, Trapani 86, Palermo 531.

“Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sembra di essere su “Scherzi a parte“. Così Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, poco fa in diretta con il programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone. “Anche un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6-7 regioni – ha aggiunto Musumeci – si rende conto che si tratta di una grave sbavatura. Non protesto, la mia è amarezza. Questa decisione affrettata e superficiale incoraggia chi vuole andare in piazza”.