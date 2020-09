Obbligo di mascherine all’aperto anche nei luoghi non affollati: la Regione pensa a una nuova ordinanza

Mascherine anche all’aperto e misure stringenti per le zone della movida. Queste secondo quanto anticipato dal Giornale di Sicilia potrebbero essere le misure presenti già sul tavolo del governatore regionale, Nello Musumeci, per contrastare i contagi da Covid-19. Una nuova ordinanza, quindi, ben più stringente rispetto alle ultime emanate dal Governatore regionale, che hanno come unico obiettivo quello di porre un freno al contagio.

Come detto la prima novità prevederebbe l’utilizzo della mascherina all’aperto sia di giorno, sia di notte e indipendentemente dalla possibilità di mantenere il metro di distanza da altre persone (quindi anche in luoghi non affollati). La seconda, invece, sarebbe espressamente rivolta alla movida con misure stringenti per evitare assembramenti sia in strada, sia nei locali.