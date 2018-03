Orafi e gioiellieri Federpreziosi ospitano a siracusa l’Istituto Gemmologico italiano per approfondire le nozioni sul diamante

Nato dalla collaborazione tra il sindacato Orafi e Gioiellieri Confcommercio Siracusa e Federpreziosi Confcommercio, si svolgerà domani 20 marzo alle ore 20.30 l’incontro di formazione dedicato al diamante per imprenditori e lavoratori del settore orafo e dei preziosi, con la partecipazione dell’Istituto Gemmologico Italiano.

Il convegno “Il Diamante. Scienza e Commercio – Istruzioni per l’uso” sarà ospitato nella sede di Confcommercio in via Laurana e verterà sulle caratteristiche del diamante, la gemma più importante del settore orafo gioielliero. Si tratterà di un incontro formativo che intende approfondire le problematiche reali che caratterizzano questa preziosa gemma e il sempre più articolato percorso di commercializzazione e di certificazione.

I partecipanti potranno così aggiornare le proprie competenze ed acquisire conoscenze utili allo sviluppo della propria attività ma anche tendenze e saperi trasversali.

L’evoluzione delle tecniche di sintesi e di trattamento del diamante, frutto di decenni di studi e di ricerca, mettono a nudo, oggi più che mai, l’esigenza di comunicazione e di collaborazione tra chi opera nel settore del commercio e chi offre servizi di analisi. Queste due parti, pur mantenendo una loro ben distinta identità e differenti scopi, trovano un punto d’incontro imprescindibile: la conoscenza delle problematiche reali del diamante. Il diamante sintetico e i trattamenti sul naturale rappresentano il medesimo scoglio sia nel campo della certificazione che nel commercio, ma da due punti di vista differenti. Scienza e commercio sono due entità complementari, l’una nutre l’altra e viceversa. Il dibattito verterà sulla necessità di un compromesso, che le due parti devono trovare, per poter comunicare in maniera più efficace, nella consapevolezza che tale sforzo gioverà ad ambedue le parti.

L’incontro vedrà la partecipazione, in veste di relatore, della Responsabile del Laboratorio dell’Istituto Gemmologico Italiano (I.G.I.) Loredana Prosperi mentre in veste di moderatore, il Direttore Federpreziosi Confcommercio, Steven Tranquilli.