Pallamano Aretusa femminile, primi arrivi e il 26 inizia la preparazione

Primi arrivi in casa Aretusa femminile. Si tratta di Liala Lattuca, ala/centrale proveniente dal Fondi con cui l’anno scorso ha raggiunto i playoff promozione; Alessia Di Nicoló, portiere l’anno scorso al Top Five Acireale e la giovane promessa Maia Inì, cresciuta con le gemelle dell’Olis Rosolini grazie all’ottima guida di Daniela Cannata e Carmela Neve.

Confermata tutta la rosa dello scorso anno e sono in corso trattative per nuovi innesti per poter affrontare al meglio il campionato di A2, quest’anno molto competitivo comprendente squadre della Campania, Puglia e Lazio.

Nei prossimi giorni si definiranno i quadri tecnici e dirigenziali dell’Aretusa femminile. Appuntamento il 26 agosto per iniziare la preparazione.