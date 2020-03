Pallamano, l’Albatro fa sua la coppa Sicilia. Vinci: “felice per i ragazzi”

Alla ASD Albatro Teamnetwork l’edizione 2020 della Coppa Sicilia di A2 giocata sul parquet del Pala Cardella di Erica. I siracusani, che in mattinata avevano regolato l’Alcamo in semifinale, hanno battuto il Mascalucia per 34 a 25. I bianconeri hanno concesso agli avversari i primi 22 minuti di gioco. Bravi gli uomini di Cardaci a restare in scia e rispondere colpo su colpo ai più quotati siracusani. Il break a 8 minuti dalla sirena dell’intervallo. L’Albatro ha iniziato ad allungare mettendo ordine in difesa e affondando con più decisione al tiro.

Nel secondo tempo coach Peppe Vinci ha caricato i suoi, bravi a reggere il vantaggio e gestire i tentativi di ripresa degli etnei. Alla fine successo meritato al termine di una giornata impegnativa che servirà per avvicinarsi al girone a orologio della seconda fase del torneo. “Dobbiamo migliorare mentalmente – commenta al termine il tecnico siracusano – Siamo stati bravi a restare in partita non offrendo il nostro completo potenziale. Sono felice per i ragazzini che sono scesi in campo in una finale e lo sono per questa società che ha puntato su di loro.

Ora sguardo al campionato. Speriamo di arrivare fino in fondo. Noi siamo determinati e ce la giocheremo sempre. Vincere aiuta a vincere, – continua il tecnico – adesso abbiamo confermato, sempre se c’è ne fosse bisogno, che attualmente siamo la migliore squadra siciliana. Abbiamo onorato la coppa anche se non abbiamo fatto una delle nostre migliori prove.

Abbiamo tanto da lavorare, sopratutto sulla continuità e sulla fase difensiva, in attacco dobbiamo essere più lucidi. Un plauso ai nostri supporters che ci hanno seguito fino ad Erice. Sono molto contento per aver fatto calcare il campo ai nostri under 15 e 17, che sono fondamenta del nostro progetto. Bravissimo Juan Pablo Cuello proclamato miglior giocatore del Torneo.”

Al termine premiazione e consegna della Coppa Sicilia, da parte del presidente della Figh Sicilia, Sandro Pagaria, a capitan Mattia Calvo. Premio come miglior giocatore della Final Four a Juanpi Cuello designato dal tecnico delle Nazionali, Riccardo Trillini.